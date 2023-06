Kunstgenuss im Schloss Wolfpassing

Bereits zum zweiten Mal ging im Hof von Schloss Wolfpassing die Ausstellung „Kunst im Schloss“ über die Bühne. 31 Aussteller, die meisten aus der Region, aber auch aus Tschechien und Bayern, folgten dem Ruf von „Kunstgenuss“-Vereinsobfrau Manuela Majer. „Trotz des etwas verregneten Samstags sind wir mit dem Besuch an den beiden Tagen zufrieden. Der Verein, der 2022 gründet wurde, hat derzeit zehn Mitglieder. Wir fördern mit dieser Veranstaltung regionale Kunsthandwerker und deren Bekanntheit in der Region. Handgemachte, mit Liebe hergestellte Erzeugnisse aus Österreich erfreuen uns für lange Zeit und geben uns das Gefühl, etwas Besonderes in Händen zu halten. Natürlich wollen wir in Zukunft solche Veranstaltungen weiter ausbauen“, erklärt Obfrau Manuela Majer.