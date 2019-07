Jakob Zuser

Die in Oberösterreich geborene und in Andorra lebende Künstlerin Anne Schinko ist im Zuge des Female Street Art Festivals „Hands Off The Wall“ zurzeit in Österreich und gestaltet in Scheibbs eine der Platten an der Mauer gegenüber der Musikschule. Diese Platten werden nach einem oder zwei Jahren verkauft – danach werden neue gestaltet.