Kurier-Romy Gala 2023 Magdalena Punz: Kein Romy dafür ein Selfie mit Otto Waalkes

Lesezeit: 2 Min Christian Eplinger

Die Romy Statue blieb Magdalena Punz (links) verwehrt, dafür gab es ein Selfie mit Otto Waalkes und Sylvia Mohr-Gutharc. Foto: Wolfgang Schweitzer

Z war keine Romy-Statue dafür ein Selfie mit Otto Waalkes und jede Menge Kontakte und Erinnerungen an einen „wunderbaren Abend“ nahm die 37-jährige Scheibbser Puls 4 und Puls 24-Chefreporterin Magdalena Punz von der Romy Gala am Samstagabend in der Wiener Hofburg mit nach Hause.