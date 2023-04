Da sitzt ein Schneehase im grünen Gras!

Mit Schnee, Regen und kalten Temperaturen startete das Osterwochenende auch in Lunz am See. Und so hatte so mancher deshalb am Ostersonntag eine Begegnung der besonderen Art mit einem Schneehasen, der seinem Namen alle Ehre machte. Zum kleinen Trost aller Sonnenhungrigen sei gesagt: Auch vor 50 Jahren war laut Wetterblog des Lunzer Wetterexperten Hannes Hager zu dieser Zeit noch kein Frühling in Sicht. Am 9. April 1973 herrschten um 7 Uhr morgens 1,6 Grad und der Lunzer See war überwiegend mit Eis bedeckt.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.