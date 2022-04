Ministerin Tanner nimmt Angelobung in Gresten vor

Werbung

Denn an diesem Freitag findet um 18 Uhr die feierliche Angelobung des Einrückungstermins April 2022 in der Marktgemeinde Gresten statt. Und diese wird niemand geringerer als die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner höchstpersönlich vornehmen. In ihrem Heimatort Gresten lässt sich Tanner diese Aufgabe nicht nehmen und freut sich sehr, dass es terminlich doch noch geklappt hat.

Bereits ab 15 Uhr gibt es eine Leistungsschau der Pioniere am Kramlplarkplatz neben der Kirche. Um 17 Uhr beginnt das Platzkonzert, ehe um 18 Uhr der Angelobungs-Festakt beginnt. Im Anschluss sorgt die Truppenküche im Pfarrgarten für Verpflegung der Rekruten, Ehrengäste und der Bevölkerung.

