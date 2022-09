Gerhard Bauer: Auftritte in seiner alten Heimat

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Gerhard Bauer und Wieselburg - das ist eine langanhaltende "Liebesbeziehung", die in dieser Woche wieder aufgelebt ist. Gerhard Bauer, Sohn des ehemaligen Wieselburger Gemeinderates Franz, lebt seit 33 Jahren in Amerika und hat sich dort einen bedeutenden Namen in der Krebs-Forschung gemacht (die NÖN berichtete).

Gleichzeitig ist er seiner künstlerischen und schauspielerischen Leidenschaft treu geblieben. Jetzt hat er Original-Filmaufnahmen seines Vaters neu produziert und diese Woche im ausverkauften Saal des Kino mal vier in Wieselburg erstmals öffentlich präsentiert. "Wieselburg 1960 bis 1965" in der deutschen Fassung und der Film "Volksfest Wieselburg 1957" feierten am Mittwoch Premiere in Wieselburg.

Am Donnerstag stand Gerhard Bauer dann als Dirigent und Gründer des US Symphonia Phonotone Orchestra im Mittelpunkt des Abends und begeisterte an die 300 Gäste in der Wieselburger Halle. Das Orchester bot besten Big Band Sound aus den 20er- und 30 Jahren.

"Ich habe 2017 eine Internet-Radiostation gegründet, weil ich ein großer Fan der Musik der 20er- und 30er-Jahre bin und Schallplattensammler. Zur Eröffnung dieser Radiostation suchte ich eine Live-Musik-Band. Aber es sollte nicht irgendeine Band sein, sondern eine Big Band, die diese Musik auch spielen kann. Und so habe ich dann mit einigen befreundeten Musikern das USA Symphonia Phonotone Orchestra gegründet", schildert Gerhard Bauer bei seinem Auftritt in Wieselburg, der auch über Live-Stream in die USA übertragen wurde:

Brilliert haben an diesem Abend aber nicht nur die Musikerinnen und Musiker der fast 20-köpfigen Big Band, sondern auch Sänger Max Pease und Sängerin Tiffany Barry. Einer der Höhepunkte dabei war als sie zu Dritt - Pease, Barry und Gerhard Bauer - das 1938 nach einem Arrangement von Brund Balz deutsche Stück "Es leuchten die Sterne" gesungen haben. Weitere Klassiker, die an diesem Abend zum Besten gegeben wurden waren unter anderem "Needle in a Haystack" von Herb Magdison und Con Conrad (1934), "Blue Skies around the Corner" von Hughie Charles und Ross Parker (1938) oder "Waltzing in a Dream" von Victor Young, Ned Washington und Bing Crosby (1932).

Und bei so schwungvoller Musik wagte sich auch so manches Tanzpaar hervor zur Bühne und zeigte dort seine tänzerische Künste. Und spätestens bei der Zugabe "When the Saints go marching in" hielt es kaum mehr wen auf den Plätzen.

Alles in allem ein mehr als gelungener Heimatbesuch von Gerhard Bauer und seinem Orchester, finanziert durch Sponsor Orgenesis und der Stadtgemeinde Wieselburg. Bei beiden Veranstaltungen war nämlich auch der Eintritt frei. "Wir kommen gerne wieder, wenn wir dürfen", verkündete Gerhard Bauer, der am Schluss des Konzertes mit Standing Ovations und "Gerhard-Gerhard"-Rufen "belohnt" wurde.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.