Das Theaterensemble Gresten feierte am Wochenende Premiere mit „Was dem einen recht ist“. Wer Witz, Charme und Talent erleben will, hat noch zweimal die Gelegenheit dazu.

Was das Theaterensemble Gresten ankündigte, traf nun tatsächlich ein. Mit dem Stück des amerikanischen Autors Donald R. Wilde – und der Inszenierung von Norbert Mauler – erlebte das Premierenpublikum eine treffsichere Komödie, die verlogene Doppelmoral, Vorurteile und Vorzeigemoral erfrischend entlarvt.

Eine Geburtstagsfeier wurde zur Überraschungsparty. Geschliffene Dialoge der engagierten Laiendarsteller, besinnliche Momente und eine gute Portion Situationskomik sorgten für Unterhaltung. Fazit: Kurzweilig, witzig und intelligent.

Dr. Paul Burdick (Herbert Sonnleitner) – seit 30 Jahren glücklich verheiratet – verrät an seinem 60. Geburtstag, ein neues Leben mit einer jungen Frau starten zu wollen. Ein Glück, dass seine Ehefrau Patricia (Heidi Siebenhandl) gute Freundinnen hat, die sie unterstützen.

Dieses unerwartete Geständnis ist Auslöser geschliffener Dialoge, bei denen alle agierenden Personen auf der Kulturschmiedebühne ihre schauspielerischen Talente in Szene setzen. Mit dabei: Sarah Michalko, Isabella List, Helga Heigl-Puchebner, Alice Karner, Monika Hackl und Christof Pöchacker.

Für das Gelingen der Herbstkomödie trugen Maria Mauler (Souffleuse), Michael Glinz, Karl Kreipl, Christian Osanger (Bühnenbau), Andrea Faschingleitner (Maske & Ausstattung), Tobias Beck (Technik) und viele andere bei. Für die weiteren Aufführungen am Freitag, 15., und Samstag, 16. November, (Beginn um 20 Uhr) sind noch Karten in der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel und der Trafik Pointner in Gresten erhältlich.