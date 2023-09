Grüner Kohlenstoff aus Wieselburg

Im Rahmen des Projekts „GreenCarbon Lab“ wurden im Technologie- und Forschungszentrum Wieselburg-Land Anlagen zur Erforschung und Produktion nachhaltiger Kohlenstoff-Produkte (GreenCarbon) errichtet.

Nach der Fertigstellung der österreichweit einzigartigen Forschungsinfrastruktur unter der Leitung des Kompetenzzentrums BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH) folgte im Mai die Inbetriebnahme, bei welcher Landeshaupfrau Johanna Mikl-Leitner bereits anerkennende Worte äußerte: „Ich gratuliere ganz herzlich zu diesem beeindruckenden Leuchtturmprojekt hier am ecoplus Technopol Wieselburg. Es ist mit Sicherheit ein Projekt am Puls der Zeit, denn kaum ein anderer Bereich steht derzeit vor so vielen Herausforderungen wie die Energiewirtschaft und deren Integration in eine nachhaltige Bioökonomie. Ich bin überzeugt, dass mit dem GreenCarbon Lab wichtige Impulse für grüne Produkte und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft gesetzt werden.“

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier vergangenen Mittwoch war die Politik durch Wieselburgs Bürgermeister Karl Gerstl und Landtagsabgeordneten Anton Erber vertreten, welche lobende Grußworte an die Verantwortlichen des Projekts richteten. Auch über 60 Interessierte aus Wissenschaft und Wirtschaft nahmen an der Veranstaltung teil und nutzten nach der Eröffnungsrede von BEST-Geschäftsführer Walter Haslinger die Gelegenheit, das GreenCarbon Lab zu besichtigen, dessen Anschaffung als Förderprojekt vom Land NÖ mit EFRE-Fördermitteln (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) finanziell unterstützt wurde.

Wichtiger Impuls für klimafreundliche Lösungen

Als GreenCarbon wird Kohlenstoff aus nicht fossilen Quellen oder Biokohle bezeichnet, welcher aus erneuerbaren Roh- und Reststoffen hergestellt werden kann. Ein mögliches Verfahren dazu ist die thermochemische Umwandlung mittels Pyrolyse, bei der verschiedene organische Reststoffe zu Kohle, Pyrolyseöl und Gas umgewandelt werden. Das Herzstück der Anlage bilden daher zwei Pyrolyse-Einheiten, in denen diese Transformation erfolgt. Da viele industrielle Prozesse Kohlenstoff benötigen, kann GreenCarbon hier bisher genutzte fossile Kohlenstoffquellen ersetzen. „Die Nutzung von grünem statt fossilem Kohlenstoff ermöglicht die Reduktion des CO₂-Fußabdrucks von industriellen Prozessen und Produkten“, zeigt sich Walter Haslinger erfreut.

Forschungsergebnisse der letzten Jahre haben auch vielfältige und vielversprechende Nutzungsmöglichkeiten von GreenCarbon in Land- und Forstwirtschaft aufgezeigt. Eingesetzt als Bodenhilfsstoff, verbessert der Zusatz von Biokohle das Vermögen zu Nährstoffspeicherung und Wasserkonservierung im Boden, schafft gute Wachstumsbedingungen und trägt zum Humusaufbau bei. Die zusätzliche Rückführung von Nährstoffen aus dem zuvor umgewandelten Reststoff im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist hier ein weiterer Vorteil. Der Einsatz von GreenCarbon kann zukünftig also die Verwendung fossiler Rohstoffe reduzieren, um die Dekarbonisierung verschiedenster Sektoren zu unterstützen und so Treibhausgasemissionen zu verringern.

„CO₂-neutrale Technologien alleine reichen nicht mehr aus, um die fortschreitende Erderwärmung global auf unter 1,5° C zu beschränken. Angesichts der Langsamkeit unseres Handelns brauchen wir auch CO₂-negative Technologien, wie die Herstellung von Green Carbon und dessen Nutzung als langfristigen Kohlenstoffspeicher in der Land- und Forstwirtschaft“, kennt BEST-Geschäftsführer Walter Haslinger den großen Stellenwert der neuen Anlage in Wieselburg.

Auch Elisabeth Wopienka (Area Managerin im Kompetenzzentrum BEST), welche das „GreenCarbon Lab“- Projekt leitet, verdeutlicht diesen wichtigen Arbeitsbereich: „Unsere Schwerpunkte sind fossilfreie Produkte, die Nutzung von Reststoffen und nicht mehr hochqualitativen Ressourcen (Kreislaufwirtschaft) sowie CO₂-negative Technologien, mit welchen man nicht nur klimaneutral Stoffe produzieren kann, sondern auch die Möglichkeit schafft, Kohlenstoff zu versenken.“