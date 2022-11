Alte Pfarrkirche erstrahlt wieder

Vollbild

Diözesanbischof Alois Schwarz segnete den neuen Altar in der Pfarrkirche Lackenhof. Der Altarraum wurde umgestaltet, modernisiert und bietet nun mehr Platz für Ministranten und Pfarrer. Die Entfernung der Kommunionsbarriere und die Neugestaltung eines nun kleineren Altars machen es möglich. Glaskünstlerin Claudia Marton aus Hainfeld schuf die Glaselemente der liturgischen Elemente – die Platten des Altartisches und des Rednerpults sowie das neue Kreuz. Das geschmolzene Glas symbolisiert dabei das Eis und den Schnee, das den Ötscher für einige Monate im Jahr bedeckt. Gruppenfoto nach dem Festgottesdienst, von links: Ötscherpfarrer in Ruhe Roman Sinnhuber, Pfarrgemeinderatsobmann Richard Teufel, Dompfarrer in Ruhe Norbert Burmettler, Diözesanbischof Alois Schwarz, Glaskünstlerin Claudia Marton, Pfarrer Franz-Josef Trondl, Pfarrer in Ruhe Norbert Hahn, Architekt Josef Hofmarcher und Pfarrer in Ruhe Josef Hahn.

