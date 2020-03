Skispaß und Hüttengaudi bei NÖ Landes-Musik-Skitag .

Mehr als 380 Starter aus 50 Musikvereinen nahmen am zweiten NÖ Landes-Musik-Skitag in Lackenhof am Ötscher teil. Nach dem Skirennen sorgten Musikanten und Schmankerl für die zünftige Hüttengaudi.