Auch im Langlaufzentrum Hochreit in Göstling steht man mit dem Spurgerät in den Startlöchern. Am Dienstag gab es wieder sieben Zentimeter Neuschnee. Bobfahren und Schneeschuhwandern ist seither möglich. Auch die WC-Anlagen sind geöffnet. "Zum Spuren der Loipen ist es noch um eine Spur zu wenig", weiß Ablasser Wolfgang Zettel.

In Puchenstuben ist die 5,5 Kilometer lange Silbergrube-Loipe teilweise gespurt, allerdings leider noch nicht durchgehend. Die Schneelage ist noch etwas zu gering. Die Loipenspur ist daher in keinem guten Zustand, teilweise konnte noch gar nicht gespurt werden.