Erster Adventsonntag in der Pfarrkirche gefeiert .

Die erste Kerze brennt. In vielen Pfarren des Bezirks wurde der erste Adventsonntag besonders gefeiert. So auch in Lackenhof, wo Pfarrer Franz Trondl die Messe zelebrierte und Mateina Egger, Melanie Wilsch und Beatrice Buchebner diese musikalisch gestalteten und die fünf Erstkommunionskandidaten aus Lackenhof von Pfarrgemeinderat Richard Teufel vorgestellt wurden.