Liftkauf endgültig unter Dach und Fach

Der Kauf der Geschäftsanteile der Schröcksnadel-Gruppe an den Ötscherliften und den Hochkar Bergbahnen durch das Land ist unter Dach und Fach. Die Aufsichtsräte der ecoplus Wirtschaftsagentur und der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG haben diesem Deal einstimmig zugestimmt. Damit ist das Land NÖ über die ecoplus Alpin GmbH rückwirkend mit 3. Dezember Alleineigentümer der beiden Liftgesellschaften, die im nächsten Schritt in der Hochkar Bergbahnen GmbH verschmolzen werden sollen.

Der Kaufpreis für das Hochkar beträgt 6 Millionen Euro. Der Kaufpreis für die Ötscherlifte ist mit 50 Euro dagegen vergleichsweise ein „Schnäppchen“, wobei hier das Land auch sämtliche Verbindlichkeiten übernehmen muss.

Der definitive Verkauf hat unmittelbar auch Auswirkungen auf die Geschäftsführung der Liftgesellschaften. Die seitens der Schröcksnadel-Gruppe bestellten Geschäftsführer – Andreas Holzinger, Rainer Rohregger und Andreas Buder – scheiden aus. Markus Redl, als Vertreter von ecoplus Alpin schon jetzt im Vorstand, bleibt strategischer Geschäftsführer und wird auch als neuer Obmann-Stellvertreter in den Vorstand der Ybbstaler Alpen kooptiert.

Die „Operative Geschäftsführung“ für das neue gemeinsame Unternehmen ist öffentlich ausgeschrieben. Bewerbungsfrist ist der 16. Jänner 2022. Interimistisch übernimmt Karl Weber diese Funktion parallel zu seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Annaberger Liftbetriebs-Ges m.b.H. wo er seit 2012 tätig ist. Ob sich der bisherige Ötscherlift-Geschäftsführer Andreas Buder aus Göstling für den Posten bewerben wird, steht noch nicht fest. Buder war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Anders Markus Redl. Der bedankte sich im Namen von ecoplus Alpin bei der Familie Schröcksnadel und den Kollegen in der Geschäftsführung für die beinahe zehnjährige Zusammenarbeit: „Wir übernehmen jetzt die operative Führung in einer nach wie vor durch die Covid-19-Pandemie geprägten Wintersaison. Wir können uns in dieser herausfordernden Situation aber auf die Betriebsleitungen und Teams bei den Hochkar Bergbahnen und den Ötscherliften verlassen“, ist Redl überzeugt.

Die Taskforce „Lackenhof 2.0“ hat indes – unter der Leitung von ecoplus-Projektmanager Ralf Eisenhut – ihre Arbeit an der touristischen Neupositionierung von Lackenhof aufgenommen. Konkrete Ergebnisse sollen im Herbst 2022 vorliegen. Ob und allenfalls welche Aufstiegshilfen bei den Ötscherliften ab der Wintersaison 2023/2024 betrieben werden, hängt maßgeblich von der Zustimmung der Grundeigentümer sowie vom Investoreninteresse für die Umsetzung der touristischen Neupositionierung ab.