Während den NÖ Skigebieten die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf Hochtouren laufen, muss Lackenhof um einen Saisonstart generell zittern. Denn die Schnöcksnadel-Gruppe als Mehrzeitsgesellschafter (60 Prozent) hegt Pläne die Ötscherlifte in der kommenden Saison aus betriebswirtschaftlichen Gründen stillzulegen.

Aus Sicht des Landes NÖ, ein absolut falscher Schritt und fordert die Vorbereitungen und die Beschneiung am Ötscher fortzusetzen. "Der Ball liegt jetzt jedoch bei der Schröcksnadel-Gruppe, die aufgrund der Eigentumsverhältnisse die Entscheidung über eine vorübergehende Stilllegung alleine – also ohne unsere Zustimmung – treffen kann“, erklärt Geschäftsführer Helmut Miernicki, von der ecoplus/NÖ-BBG die 40 Prozent an der Ötscherlift-Gesellschaft hält.

Gleichzeitig hat das Land Niederösterreich noch im September mit der Schröcksnadel-Gruppe vereinbart, ein Investitionsprogramm für die Ötscherlifte aufzustellen. „Es braucht ein langfristiges Konzept für die Ötscherlifte – die heurige Saison ausfallen zu lassen, ist hier absolut kontraproduktiv und der falsche Weg. Wir werden dafür kämpfen, dass sich die Lifte in Lackenhof auch heuer drehen“, betont Miernicki.

"Für den Ort und die gesamte Region wär das schlichtweg eine Katastrophe, wenn diese Saison ausfallen würde", ist SP-Bürgermeisterin Renate Rakwetz sauer. Sie hofft, dass sich das Blatt noch in letzter Minute zum Guten wenden wird. Eine Entscheidung soll am Freitag gefällt werden.

Die Ötscherlift-Gesellschaft m.b.H. ist zu 60 Prozent im Eigentum der Schröcksnadel-Gruppe und zu 40 Prozent im Eigentum von ecoplus/NÖ-BBG. Sie verfügt über 19 Pistenkilometer und 8 Lifte.