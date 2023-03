Kommunikationsagentur Visionistas: „Nominierung war schon ein Erfolg“

Im Großen Festsaal im Haus der Industrie in Wien verlieh Wirtschafts- und Tourismusminister Martin Kocher am Mittwoch der Vorwoche die PR-Staatspreise in fünf Kategorien. Mittendrin die PR-Kampagne „Der Ötscher ruft“ von der jungen Agentur Visionistas GmbH aus Wien, die im Dezember 2021 über Auftrag der ecoplus Alpin GmbH kurzfristig aus dem Boden „gestampft“ wurde. Mitten in der Pandemie setzten Stefanie Summerauer und Anna Oberdorfer von der Agentur Visionistas kurz vor Weihnachten die Kampagne zum touristischen Neustart in Lackenhof am Ötscher um. „Gemeinsam mit Multimedia-Partner cornucopia und dem ersten Video traf das junge Team von Beginn den richtigen Ton. Und so ging es weiter Schlag auf Schlag. Es war echt eine coole Kampagne“, erinnert sich Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH.

Die „Ötscher ruft“-Kampagne war beim PR-Staatspreis unter insgesamt 104 Einreichungen gleich zweifach nominiert: Zum einen in der Kategorie „PR-Spezialprojekte und Innovationen“ und zum anderen im Sonderpreis „Digitalisierungschampion“. Beide Male musste sich Visionistas aber dem Projekt „Der Podcast der Anne Frank“ geschlagen geben. „Stefanie Summerauer und Anna Oberndorfer, Eisenstraße-Geschäftsführer Stefan Hackl, der den Ötscher-ruft-Ideenwettbewerb begleitet hatte, und wir von ecoplus Alpin sind trotzdem extrem stolz auf die Nominierung. Schon alleine dies war ein riesiger Erfolg“, erzählt Markus Redl.

Apropos „Der Ötscher ruft“. Nach der Präsentation und Prämierung der besten Projekte des Ideenwettbewerbes ist es relativ still geworden. „Im Hintergrund laufen die Arbeiten kontinuierlich weiter. Es gibt einen konkreten privaten Interessenten, der in Lackenhof investieren will. Aber dazu muss das Gesamtkonzept stehen. Und das muss mit den Grundeigentümern genau abgesprochen werden“, erklärt Redl. Durch die Landtagswahlen hat sich dieser Schritt verzögert. Vor allem wartet man aktuell, wer künftig für den Bereich Tourismus politisch verantwortlich sein wird. „Dann werden die Verhandlungen fortgesetzt“, sagt Redl.

