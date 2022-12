Neues Trailrunning- und Wanderangebot am Ötscher geplant

Unterstützung kommt im Rahmen des Programms "Bergerlebnis in NÖ 2023" von der ecoplus Regionalförderung, teilte die Wirtschaftsagentur des Landes am Sonntag in einer Aussendung mit. Das Trailrunning-Angebot werde unabhängig vom Prozess der Neuausrichtung der Region samt Kampagne "Der Ötscher ruft" umgesetzt, sagte ÖVP-Landesrat Jochen Danninger.

"Zum einen soll für bewegungs- und natursuchende Gäste ein neues Trailrunning-Angebot geschaffen werden", erklärte die SPÖ-Bürgermeisterin von Gaming, Renate Rakwetz. Zum anderen werde das Wanderangebot des Ötscherdorfes mit zusätzlichen Ruhe- und Kraftplätzen und einer Sagenwandermeile als familienorientiertes Angebot thematisch aufbereitet. Die Fertigstellung soll bis zum Frühjahr 2023 erfolgen. Die landeseigene ecoplus Alpin GmbH, die zuvor 40 Prozent an den Ötscherliften hielt, hat im Dezember 2021 die restlichen Anteile von der Schröcksnadel-Gruppe übernommen. Seitdem wird an einer Neupositionierung der Region als Destination für Ganzjahrestourismus gearbeitet.

