Ötscherlifte: Sonderlandtag am Donnerstag findet statt

Am Donnerstag (9. Dezember) wird sich der NÖ Landtag noch einmal intensiv mit der Thematik „Ötscherlifte“ befassen. Denn der von SPÖ und FPÖ gemeinsam beantragte Sonderlandtag betreffend „Erhalt des Skigebietes in Lackenhof am Ötscher“ findet trotz der ausverhandelten Lösung für die Ötscherlifte statt. Der Sonderlandtag beginnt um 13 Uhr.

Übrigens: Die von der Gemeinde Gaming ins Leben gerufene Online-Petition haben fast 19.000 Persononen unterstützt. Zudem wandte sich auch die Initiative „#RettetdenÖtscher“, der auch die Olympia-medaillengewinner Michaela Dorfmeister oder Benjamin Karl angehören, mit einem offenen Brief an LH Mikl-Leitner.