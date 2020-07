Eine gute Gelegenheit, aktive Sommertage im Mostviertel zu erleben, bietet die „Tour the Most“, organisiert vom Verein „Netzwerk Mostviertel – Get the Most“ in Zusammenarbeit mit der Eisenstraße Niederösterreich. An zwei Samstagen im Juli und August laden die Initiatoren zu einer gemeinsamen Wanderung mit Gipfelerlebnissen und inspirierenden Gesprächen ein.

Die erste Tour am Samstag, 25. Juli, führt auf den Ötscher. Ambitionierte Wanderer können die Tour über den „Rauhen Kamm“ machen, eine andere Gruppe nimmt den Lift zum Schutzhaus und startet von dort auf den Gipfel. Dort gibt es die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und Netzwerken mit einem Input von Markus Tirmann, international tätiger Unternehmer aus Melk und Initiator von „Heartonpoint“.

Die zweite Tour geht am Samstag, 29. August, dann auf den Brandstetterkogel in Neustadtl an der Donau.