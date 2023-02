Wenn jede Sekunde zählt: 100 Helfer bei Lawinenübung am Ötscher

Niederösterreichs Bergretter arbeiten mit neuen Abläufen im Lawinenfall. Am Samstag fand dazu eine Großübung am Ötscher statt. Dort trainierten die Retter, was sie bei einem Einsatz kurz zuvor bereits unter realen Bedingungen unter Beweis gestellt hatten.

Bei Lawinenalarmierungen gibt es in NÖ seit diesem Winter neue Einsatzabläufe. Die am besten geeigneten Ortsstellen der Bergrettung, die am schnellsten eintreffen, werden in speziellen Lawinenregionen alarmiert. Die Lawinenalarmgruppen sind gebiets- und bundesländerübergreifend.

Etwa 100 Helfer nahmen an der Lawinenübung teil. Die Bergrettung und die Alpinpolizei waren genauso vertreten wie die Rettungsorganisationen, Notruf NÖ und die Feuerwehr Lackenhof. Bei der Übung wurden die neuen Lawinenalarmgebiete einem Praxistest unterzogen. Erstmals sind sie aber bereits am Mittwoch nach dem Lawinenabgang in Annaberg (Bezirk Lilienfeld) im Einsatz gewesen.

Foto: Bergrettung NÖ

„Ich bin sehr zufrieden damit, dass die neuen Abläufe schon verinnerlicht sind. Jeder weiß, was er zu tun hat. Wir haben das vor ein paar Tagen auch schon im Realeinsatz bewiesen, dass das funktioniert. Hier wurden jetzt die letzten Schliffe gemacht und wir haben perfektioniert, damit ein Lawineneinsatz in Niederösterreich nach den neuen Richtlinien wirklich gut ablaufen kann“, sagte Christof Constantin Chwojka, der Geschäftsführer von Notruf NÖ. Bei dem Einsatz mit einem Verschütteten bewährten sich die Retter bereits, betonte Bergrettungschefarzt Alexander Egger: „Solche Abläufe gut zu koordinieren und die Zeitfenster entsprechend einzuhalten, braucht regelmäßiges Training – und zwar organisationsübergreifend. Damit kann man im Einsatzfall, wie wir es bei einem sehr erfreulichen Einsatz in Annaberg gesehen haben, die Situation perfekt bewältigen.“

Rasche Hilfe kann im Notfall lebensrettend sein. Foto: Bergrettung NÖ

Denn, was dabei zählt, ist die gute Vernetzung der Einsatzkräfte. Je schneller Lawinenopfer aus Schneemassen befreit werden, desto höher die Überlebenschance. Bernd Ebner, der Einsatzleiter der Alpinpolizei, zog nach der Lawinenübung schließlich Bilanz: „Seitens der Alpinpolizei ist es wichtig, dass man die Zusammenarbeit mit den alpinen Organisationen so optimiert, damit man in Not geratenen Menschen bestmöglich helfen kann.“

