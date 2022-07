Intelligentes Lademanagement am Technopol Wieselburg

Werbung

Seit 2020 gibt es am Technologie- und Forschungszentrum (TFZ) Wieselburg-Land das lokale Energienetz und Forschungslabor „Microgrid Lab 100% erneuerbare Energie“. Bestehende Technologien wie Hackgutkessel, Wärmepumpe, Absorptionskälteanlage und thermische Speicher wurden dabei mit neu installierter Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher vernetzt. Im Herbst 2021 erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Wien Energie die Erweiterung mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der am TFZ ansässigen Unternehmen sowie deren Kundinnen und Kunden im Laufe des Projektes kostenlos zur Verfügung stehen.

Dabei erfolgt im Forschungsprojekt die Entwicklung intelligenter und vorausschauender Regelungsalgorithmen zur Steuerung der Ladestationen und zur optimalen Nutzung von Synergien mit der PV-Anlage und des Batteriespeichers. Dadurch wird der erneuerbar erzeugte Strom bestmöglich lokal verwendet, was Kosten einspart, CO₂-Emissionen vermeidet sowie den Netzanschluss entlastet.

„Das Forschungsprojekt ermöglicht die Entwicklung neuer Methoden für den Betrieb von Ladestationen und deren besserer Einbindung in das Energiesystem. Mit der stark zunehmenden Elektrifizierung des Autoverkehrs und dem Ausbau des Ladestationsnetzwerks gewinnen die Vorhersage des Nutzerverhaltens und die optimale Steuerung enorm an Bedeutung“, sagt Sascha Zabransky, Bereichsleiter Telekommunikation und neue Geschäftsfelder bei Wien Energie.

Seit der Installation der Ladeinfrastruktur konnten die Nutzer mit Strom im Umfang von etwa 40.000 Kilometer Reichweite versorgt werden. Dies entspricht Emissionseinsparungen von rund 8.300 kg CO₂-Äquivalenten im Vergleich zum Betrieb eines Pkw-Kleinwagens mit Verbrennungsmotor. „Die Erweiterung des Microgrid Forschungslabors mit Ladestationen ermöglicht die Erforschung des optimalen Zusammenspiels der Ladestationen mit PV-Anlage sowie Batteriespeicher, und somit der Kopplung des Energieerzeugungs- mit dem Mobilitätssektor“, sagt Stefan Aigenbauer, Projektleiter des Forschungslabors bei BEST.

