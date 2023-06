Wieselburger Messe „Land & Forst“ am Weltbauerntag eröffnet

„Wir brauchen Landwirtschaftspolitik mit Hausverstand in Österreich und Europa, die die Bäuerinnen und Bauern die nötige Wertschätzung entgegenbringt - dafür stehen wir und dafür steht auch diese Messe“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Donnerstag bei der offiziellen Messeeröffnung, die heuer erstmals nach dem Messerundgang stattfand.

Vieles ist neu bei dieser Wieselburger Messe. So auch das Konzept, diese als echte Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft zu positionieren. 280 Aussteller präsentieren am Messegelände die neuesten Produkte und Innovationen auf diesem Gebiet. „Seit 4. Juli 2019 - einem damals unglaublich heißen Messesonntag - haben wir am neuen Messekonzept getüftelt. Corona hat uns unfreiwillig länger Zeit dafür gegeben. Heuer können wir es erstmals so umsetzen, wie wir es uns vorgestellt haben“, erklärte Messe-Geschäftsführer Werner Roher und wies nochmals auf die Schwerpunkte der Messe hin - die reichen von der Holzfäller-Europameisterschaft „Eurojack“ über die Themenbereiche klimafitte Landwirtschaft und Tierwohl bis hin zur Digitalisierung. Hier ist vor allem die Innovation Farm federführend, die neun Landwirtschaftsroboter vor Ort im Einsatz hat. Der Grill & BBQ-Event mit über 25 fachspezifischen Ausstellern zu diesem Themenbereich und dem perfekten Equipment für den Outdoor-Küchen-Bereich sowie das So schmeckt Niederösterreich-Dorf runden die Messe ab. Für Unterhaltung und Verpflegung ist im NV-Forum gesorgt, die als Festhalle dient.

„Eventcharakter wird für uns als Messe immer wichtiger“

„So wie die Landwirtschaft unterliegt auch die Messe einem Wandel. Der Eventcharakter wird für uns als Messe immer wichtiger. Dem tragen wir Rechnung“, erklärte Messe-Vorstandsvorsitzender Franz Rafetzeder und bedankte sich in seinen Grußworten bei allen Kooperationspartnern der Messe, die auch bei der „Land & Forst“ zahlreich vertreten sind.

„Wir sind eine stolze Messestadt. Die Messe ist ein wichtiger Wirtschafts- und Imagefaktor für unsere Stadt. Zudem gibt es immer wieder enge Kooperationen. Zuletzt in der Errichtung einer weiteren großen PV-Anlage als Bürgerbeteiligungsmodell“, betonte Bürgermeister Josef Leitner in seinen Begrüßungsworten.

„Eigentlich sollte jeden Tag Weltbauerntag sein“

Die Bäuerinnen und Bauern seien moderne Unternehmerinnen und Unternehmer. Von dieser Messe würden sie mit guten und innovativen Ideen nach Hause gehen, unterstrich auch NÖ Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner die Bedeutung der Messe, die am Tag der Milch und am Weltbauerntag offiziell eröffnet wurde. „Eigentlich sollte jeden Tag Weltbauerntag sein, weil den Stellenwert der Landwirtschaft hat man in Zeiten der Krise gesehen. Und auch jetzt muss die Landwirtschaft wieder klar Stellung beziehen. Wir sind nicht die Preistreiber der Inflation. Ja unsere Produktionskosten sind gestiegen, aber die Bäuerinnen und Bauern bekommen für ihre Produkte diese höheren Kosten bei weitem nicht refundiert. Hier verdienen andere. Und auch wenn wir weg kommen müssen von immer billigeren Lebensmitteln, so ist es trotzdem wichtig, dass auch qualitativ hochwertige Lebensmittel, wie sie die heimische Landwirtschaft produziert, leistbar bleiben“, betonte der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich Josef Moosbrugger.

Ins selbe Horn stieß auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf im Interview mit Moderator Thomas Schwarzmann. „Es macht keinen Sinn durch zu hohe Auflagen oder zu hohe Energiekosten die Produktion aus Österreich zu verdrängen. Hier müssen wir eingreifen. Die Energiekosten müssen gesenkt werden, um Österreich als landwirtschaftliches Produktionsland weiter zu stärken“, weiß Pernkopf.

Zwischen Bund und Ländern gäbe es in vielen Bereichen einen Schulterschluss, strich auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hervor. „Ich habe dieses Amt mitten in einer Krisenzeit übernommen. Dennoch dank dieses Schulterschlusses haben wir schon vieles weitergebracht. Wir haben die Tiergesundheit verbessert, sind bei der Herkunftskennzeichnung den ersten Schritt gegangen, haben für die Forstwirtschaft den Waldfonds verlängert und machen Natur- und Pflanzenschutz mit Hausverstand. Diesen Weg wollen wir weiter gehen“, betonte Totschnig.

Kritik übten Totschnig und Mikl-Leitner an den Plänen der EU, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. „Ich halte diese Verbote und Gebote – wenn es keine Alternativen gibt – für einen blanken Wahnsinn. Das wäre der Todesstoß für viele unserer Bäuerinnen und Bauern“, sagte die Landeshauptfrau, die anschließend an den offiziellen Teil gemeinsam mit Totschnig den Bieranstich für die Land & Forst vornahm.

Die Messe „Land & Forst“ in Wieselburg hat noch bis Sonntag, 4. Juni, täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Infos: Land & Forst Wieselburg - 1. - 4. Juni 2023 (landundforst-messe.at)

Der Messerundgang

Die offizielle Eröffnung