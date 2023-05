Wieselburger Messe: Roher will 2024 „ein bisserl leiser treten“

Seit 38 Jahren ist Werner Roher bei der Messe Wieselburg beschäftigt. Die letzten 17 Jahre davon – seit 2006 – als Geschäftsführer der damals neu gegründeten Messe GmbH und Nachfolger des ehemaligen Messedirektors Gerhard Daurer. Für den 60-jährigen Wieselburger stehen die Zeichen mittlerweile auf Abschied.

„Ich möchte spätestens im Sommer nächsten Jahres in die zweite Reihe zurücktreten und meine Stunden reduzieren. Das heißt nicht, dass ich sofort in Pension gehen will. Natürlich werde ich meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin noch als Unterstützung zur Verfügung stehen, aber ich möchte die Verantwortung und den Druck abgeben und meine letzten Arbeitsjahre bei der Messe wirklich auch genießen können“, sagt Roher im NÖN-Gespräch. Denn eines gesteht er, Verantwortung und Druck hätten vor allem seit den Corona-Jahren zugenommen. Nichtsdestotrotz sieht er für die Messe Wieselburg eine positive Zukunft. „Und ich möchte eigentlich keine Phase missen. Meine abwechslungsreiche Arbeit hat mir immer Spaß gemacht, auch wenn sie oft herausfordernd ist“, sagt Roher.

Wer ihm als Chef des 23-köpfigen Teams nachfolgen wird, steht aktuell noch nicht fest. „Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin ist Sache der Eigentümervertreter. Bewerben kann man sich ab sofort“, lächelt Roher – übrigens nicht nur für den Geschäftsführerposten, sondern auch für jenen der Marketingleitung. Auch der ist aktuell bei der Messe vakant.

Donnerstag bis Sonntag „Land & Forst“ mit 250 Ausstellern

Trotz dieser „Begleitumstände“ freut sich Roher schon auf die „Land & Forst“, die von Donnerstag bis Sonntag (1. bis 4. Juni) über die Bühne gehen wird. Die ehemalige Wieselburger Messe präsentiert sich dabei als neue eigenständige Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft, zum zweiten Mal getrennt vom Volksfest. „Das Messegelände ist vom Platz vor dem Hotel über die Hallen bis zum Freigelände bei der Firma Gröbner ausgebucht. Wir haben rund 250 Aussteller und dabei echte Highlights zu bieten“, ist Roher überzeugt.

Von Digitalisierung über Eurojack bis zum Grill-&-BBQ-Event

Im Bereich Landwirtschaft steht das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt. In Kooperation mit der Innovation Farm präsentiert man vor Ort zukunftsweisende Technologien in der Landwirtschaft. „Wir haben insgesamt neun Roboter beziehungsweise Drohnen im Einsatz, die wir live und im Zusammenspiel präsentieren werden – von der Fütterung über das Melken bis zum Stall-Ausmisten und dazu natürlich die verschiedensten Ackertechnologien“, weiß Roher. Daneben gehen die Schwerpunkte bei den Beratungen in die Themen Tierwohl, klimafitte Landwirtschaft und Energieeffizienz. Auch namhafte Landtechnik-Aussteller präsentieren vor Ort ihre Innovationen.

Im Bereich Forst sind zum zweiten Mal die besten Holzsportlerinnen und Holzsportler Europas zu Gast in Wieselburg. Bei der Eurojack geht es wieder um die Europameistertitel 2023. Einen Schwerpunkt bildet auch das erstmals im Rahmen der Messe durchgeführte Grill-&-BBQ-Outdoor-Event. Vom richtigen Equipment über Grill-Outfits bis hin zu Grillsoßen und Gewürzen, vom kleinen Griller für den Balkon bis zur Profiausstattung – allen Grillfans wird hier so richtig eingeheizt. Dabei verraten Profis wie Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek vor Ort Tipps und Tricks und zeigen, wie viele vielfältige Gerichte man mit einem Grill zubereiten kann.

„Fest für die ganze Familie“

„Die Messe soll aber auch das Fest für die ganze Familie bleiben“, unterstreicht Roher. Daher gibt es neben dem So-schmeckt-NÖ-Dorf auch einen kleinen Kindervergnügungsparcours bei der NÖ-Halle, eine Kleintierzucht-Ausstellung, die Tierschau und auch das Messeshopping. Das NV-Forum wird dabei zur Festhalle umgewandelt, wo täglich ab 11 Uhr für Verpflegung gesorgt wird und auch das Musikprogramm bis 22 Uhr über die Bühne gehen wird. Man kann also den Messetag in aller Gemütlichkeit ausklingen lassen.

Am Donnerstag spielen ab 19 Uhr Die Lauser auf, am Freitag ist Radio NÖ live mit seiner „Radio 4/4tel“-Sendung zu Gast und am Samstag und Sonntag gibt es jeweils ab 11 Uhr Frühschoppenstimmung mit Die Waldsteiner beziehungsweise der Wieselburger Stadtkapelle sowie Unterhaltung mit Van Voice (Samstag ab 19 Uhr) und den Holzkogl Buam (Sonntag ab 14 Uhr).

Alle Infos:

Land & Forst: 1. bis 4. Juni, täglich von 9 bis 17 Uhr

Eintrittspreise ab 14 Jahren: 10 Euro. Ermäßigte: 8 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei. Dauerticket: 18 Euro.

www.landundforst-messe.at

