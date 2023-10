Radio 4/4 live aus dem Hafnerhotel in Wieselburg

Der Veranstaltungsort hätte nicht besser passen können. Im Hanferhotel in Wieselburg fand am vergangenen Samstag der Landesinnungstag der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker statt. Hafnertec-Firmenchef Leopold Bicker freute sich dabei, zahlreiche 132 niederösterreichische Berufskolleginnen und -kollegen in seinem Hotel begrüßen zu dürfen. Im Rahmen des Innungstages gab es auch die offizielle Verabschiedung von Lannesinnungsmeister Franz Kubena, der nach 18 Jahren an der Spitze dieses Amt an Matthias Sumetsberger übergab.

Am Nachmittag gab es dann ein besonderes Highlight. Birigt Perl meldete sich live aus dem Hafnerhotel mit der ORF-Livesendung Radio 4/4. Dabei stand alles im Zeichen des Themas „Wohlige Wärme“ und des bevorstehenden „Tags des Kachelofens“. Musikalisch unterhielten Caroline Kreutzberger und Philipp Griessler.

Am kommenden Freitag, 20. Oktober, findet dann ab 10 Uhr am „Tag des Kachelofens“ die offizielle Eröffnung des Hafnerhotels mit einem großen Tag der offenen Tür statt. Neben mehreren Vorträgen und tollen Inspirationen im neuen Schauraum der Firma Nemecek Ofenbau erwarten vier Top-Winzer in den vier verschiedenen Hotel-Suiten die Gäste mit Kostproben ihrer erlesenen Weine. Dazu präsentiert sich auch das Rote Kreuz Wieselburg und für die Kleinsten gibt es den Klimaspielebus der Kinderfreunde.