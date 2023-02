Drei neue Gesichter im Führungsteam

Der leitende Physiotherapeut Gerhard Winter verabschiedet sich nach 37 Dienstjahren im LK Scheibbs in den Langzeiturlaub, bevor er mit 1. September dieses Jahres in die Pension übertreten wird. Seine Nachfolgerin ist Monika Punz-Häusler. Die 40-jährige Allrounderin aus St. Georgen/Leys ist seit 17 Jahren im LK Scheibbs tätig und verfügt über viele weitere Zusatzausbildungen, ihre Leidenschaft liegt in der Faszienarbeit. „Ich möchte gemeinsam mit meinem Team die hohe Qualität der physiotherapeutischen Behandlungen erhalten sowie vielfältige Therapieansätze fördern und durch die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit weiterhin zu einer optimalen Versorgung unserer Patienten beitragen“, berichtet Monika Punz-Häusler.

Mit Ende des Jahres 2022 ging auch die leitende Biomedizinische Analytikerin Eva Frank in Pension und übergab die Leitung des Labors an Laura Karner. Karner ist seit fünf Jahren im Labor des Landesklinikums Scheibbs tätig. Aufgrund ihres Engagements und Organisationstalentes wurde sie vor zwei Jahren stellvertretende Leiterin und ist somit bestens mit dem Aufgabenbereich vertraut. „Das Labor ist ein wichtiger Teil der Diagnostik, doch dass dahinter eine eigene Berufsgruppe steht, ist oft unbekannt. Daher möchte ich auf uns Biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker aufmerksam machen“, berichtet die 29-jährige Wieselburgerin.

Der neue Bereichsleiter Roland Punz hat sich schon sehr gut eingearbeitet an seinem neuen Arbeitsplatz in Scheibbs. Foto: LK Scheibbs/Isabella Karner

Auch bei den Pflegebereichsleitungen gibt es ein neues Gesicht im Landesklinikum. Roland Punz diplomierte an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Scheibbs, absolvierte die Sonderausbildung für Intensivpflege und schloss mehrere Weiterbildungen für Führungskräfte ab. Roland Punz war vor seinem Dienstantritt im LK Scheibbs 19 Jahre lang im Ordensklinikum Linz tätig. Der gebürtige Scheibbser wechselte mit August des Vorjahres in seine Heimatstadt und ist nun als Bereichsleitung für die IMCU und Anästhesie, OP, Endoskopie, Ambulanzen, Patiententransportdienst und Zivildiener zuständig.

