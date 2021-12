Ein Danke an die „Comeback-Schwestern“

Seit einem dreiviertel Jahr übernehmen drei pensionierte Mitarbeiterinnen auf der Intensivstation des Landesklinikum Scheibbs Dienste und entlasten damit ihre Kolleginnen und Kollegen in der fordernden Zeit.

Elisabeth Köberl ist offiziell seit 1. April 2021 in Pension, gut drei Wochen später am 24. April 2021 verrichtete sie bereits wieder Dienst auf der Intensivstation. Ihre Kollegin Gertraud Stoll war knapp acht Wochen in Pension (seit 1. März 2021), bevor sie am 24. April zum ersten Mal wieder auf ihrer „alten Station“ eingesprungen ist. Regina Karner trat bereits mit 1. Jänner 2020 ihren „Ruhestand“ an und genoss bereits ein Jahr das Pensionistinnenleben, bevor sie ebenso Ende April 2021 wieder ihren ersten Dienst auf der Intensivstation verrichtet hat.

„Es war wie eine Rückkehr aus einem längeren Urlaub. Wir fühlten uns gleich wieder im Team integriert und zuhause“, berichten die drei engagierten „Aushilfen“ unisono über die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeiten auf der Intensivstation.

Alle drei Pflegepersonen mit der Sonderausbildung für Intensivpflege sind durchschnittlich zu einem Dienst pro Woche eingeteilt und waren bereits vor ihrem Pensionsantritt viele Jahrzehnte auf der Intensivstation tätig. Für diesen engagierten Einsatz, den sie nach wie vor zeigen, gab es in der Vorwoche Dank von höchster Stelle. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf bedankte sich mit der Kollegialen Führung, Landtagsabgeordneten Anton Erber und Bürgermeister Franz Aigner bei den drei Damen.