Scheibbser Therapiebegleithündin Enya geht nun in Hundepension

Mit elf Jahren hat die Hovawart-Hündin Enya bereits ein stolzes Alter erreicht und sich ihren Ruhestand nun mehr als verdient. Als zweijährige Hündin war Enya bereits fertig zur Therapiebegleithündin ausgebildet und zertifiziert. Anfangs war sie mit ihrer Besitzerin Barbara Theuretzbacher im pädagogischen und sonderpädagogischen Bereich tätig, bevor sie ab 2017 einmal wöchentlich, je nach Befinden und Bedarf der Patientinnen und Patienten, die Palliativstation im Landesklinikum Scheibbs besuchte.

„Ich bedanke mich für die wertschätzende Aufnahme im Team und das Vertrauen, das sowohl in mich als auch in die neue Therapiemöglichkeit mit Enya damals wie heute geschenkt wurde. Es waren die schönsten und wertvollsten Jahre in meiner Tätigkeit als Therapiebegleithund-Besitzerin. Ich durfte viele Momente erleben, die mir nicht nur den Einblick in die Palliativpflege, sondern auch in das Leben und die Biografie der Patientinnen und Patienten ermöglichten“, blickt Besitzerin Barbara Theuretzbacher glücklich zurück.

Als Andenken an die Zeit von Therapiebegleithündin Enya auf der Palliativstation überreichte Theuretzbacher dem Team des Landesklinikums ein Bild aus der Natur mit seinen Schatten- und Lichtseiten, hinter welchem sich eine besondere Bedeutung versteckt: „Es soll vor allem in schweren Zeiten Licht und Hoffnung bringen und daran erinnern, dass auf dieser Station und mit diesem Team alles Mögliche getan wird, um die Menschen dort abzuholen, zu betreuen und zu pflegen, wo sie sich befinden. So wie Enya immer wieder ein Lächeln schenken konnte, soll es dem Team sowie den Patientinnen und Patienten, aber auch deren Angehörigen für einen Moment ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Palliativstation auf die vergangenen Jahre und die zahlreichen schönen Momente, welche die elfjährige Hündin im Landesklinikum Scheibbs geschaffen hat. „Wir sind überzeugt von der tiergestützten Therapie und verabschieden uns heute schweren Herzens von Enya und ihrer Besitzerin. Wir würden uns freuen, bald wieder ein geeignetes Tier für unsere Station gewinnen zu können“, sind sich die leitende Palliativärztin OÄ Dr. Birgit Kum-Taucher und Stationsleiterin DGKP Petra Schweighofer einig.