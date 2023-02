Mit Videobrille in den OP-Saal

Im Scheibbser Klinikum werden jährlich rund 4.000 Operationen durchgeführt, davon etwa 1.400 mit örtlicher Betäubung. Bei diesem Eingriff sind die Patientinnen und Patienten wach und können das Geschehen im Operationssaal und oft auch ihren Eingriff über Bildschirm mitverfolgen. Für all jene, die lieber auf die Geräuschkulisse und die OP-Atmosphäre verzichten möchten, gibt es jetzt eine moderne 3D-Videobrille. Diese wird den Patientinnen und Patienten vor der OP angeboten und bietet eine Vielzahl an dreidimensionalen Filmen, die während des Eingriffs für eine entspannte Ablenkung sorgen.

„Medizinische Eingriffe verursachen bei Patienten oftmals Angst und Stress. Die Videobrille führt zu einer Ablenkung und entfaltet so eine beruhigende Wirkung. Durch den damit verbundenen weitgehenden Verzicht in der Anwendung von Beruhigungsmitteln ist es möglich, die Patienten rascher wieder in die häusliche Pflege zu entlassen“, berichtet Primar Alexander Egger.

„Die 3D-Brille kommt sehr gut an und ist jeden Tag im Einsatz. Es stehen rund 80 Filme mit einer Dauer von bis zu eineinhalb Stunden für alle Altersgruppen zur Auswahl. Diese reichen über Dokumentationen aus der Natur über Kinderfilme für unsere jüngeren Patienten bis hin zu Hollywoodfilmen. Wir können nun als eines der wenigen Kliniken in ganz Niederösterreich unseren Patienten diesen Komfort bei ihrem Eingriff bieten. Mit der neuen Videobrille haben wir einen Wohlfühlfaktor“, ergänzt Anästhesist Michael Bentz.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.