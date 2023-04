Neues Parksystem beim Klinikum Scheibbs geht Montag in Betrieb

Moderne Scanner und Programme ermöglichen ab Montag kommender Woche eine komfortable, rückstaulose und umweltschonende Ein- und Ausfahrt am großen Parkplatz Nord beim Landesklinikum Scheibbs. Die Bezahlung funktioniert über die Eingabe des KFZ-Kennzeichens. Die NÖN sprach mit der Kaufmännischen Direktorin Klaudia Watzinger über die Vorzüge des neuen Systems.

Wie funktioniert das neue System?

Klaudia Watzinger: Die meisten kennen das neue Parksystem bereits aus Einkaufszentren, Bahnhöfen oder dem Ausland. Bei gebührenpflichtigen, schrankenlosen Parkplätzen funktioniert die Berechnung der Parkgebühr über die Erkennung des KFZ-Kennzeichens bei der Ein- und Ausfahrt. Das Wichtigste ist also, sich das eigene Kennzeichen gut zu merken. Ein Scanner erfasst bei der Ein- und Ausfahrt das KFZ-Kennzeichen. Es erfolgt eine Bildaufnahme des Fahrzeug-Kennzeichens sowie eine Textdatei mit Zeit- und Datumsstempel. Anhand der tatsächlichen Parkdauer wird die Gebühr errechnet. Nach Abschluss des Parkvorgangs werden die Daten automatisch gelöscht. Ein Stehenbleiben oder Abbremsen bei der Einfahrt ist nicht notwendig. Es muss lediglich die gültige Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten werden. Bei Dunkelheit arbeitet der Scanner mit Infrarot-Unterstützung.

Welche Parkflächen sind betroffen?

Watzinger: Es ist nur der gebührenpflichtige Parkplatz Nord von der Umstellung betroffen. Bei den kostenlosen Dauerparkplätzen entlang der Erlauf oder der kostenlosen Kurzparkzone vor dem Klinikum gibt es keine Änderung.

Wie wird die Gebühr bezahlt?

Watzinger: Die Bezahlung der Parkgebühr kann so wie bisher, berechnet nach der tatsächlichen Parkdauer, an den Automaten erfolgen. Diese sind weiterhin in der Eingangshalle und bei der Ein-/Ausfahrt des Parkplatzes situiert. Die Tarife bleiben gleich: 50 Cent pro angefangener Stunde, Tageshöchstgrenze 4 Euro. Eine weitere, neue Möglichkeit ist die elektronische Bezahlung mit EC- oder Kreditkarte oder per Handy-App. Diese Möglichkeit wird schon lange von den Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern gewünscht. Sowohl beim Automaten als auch in der App muss zur Bezahlung der Parkgebühr das KFZ-Kennzeichen eingegeben werden. Nach dem Zahlvorgang kann die Parkfläche innerhalb von 15 Minuten ohne Anhalten verlassen werden.

Was passiert mit den Daten?

Watzinger: Bei der Einfahrt erfolgt eine Bildaufnahme des KFZ-Kennzeichens sowie eine Textdatei mit Zeit- und Datumsstempel. Sofern kein Parkverstoß vorliegt, werden die Daten über Ein- und Ausfahrt automatisch gelöscht. Eine Nachverfolgung der FahrzeughalterIn erfolgt nur dann, wenn der Parkplatz ohne Bezahlung verlassen wird.

Mit welcher Strafe muss man in so einem Fall rechnen?

Watzinger: Wegen des zusätzlichen Aufwands und der Kosten für die behördliche Fahrzeughalterermittlung wird dann eine Zahlung von 65 Euro fällig.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.