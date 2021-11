Protest des Gesundheitspersonals: "Es ist fünf Minuten nach Zwölf!"

"Uns wurde in letzter Zeit viel versprochen, wir wurden beklatscht, aber nun ist es an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen. Die politischen Vertreter sind nun gefordert zu handeln, ansonsten wird unser Gesundheitssystem kollabieren", erklärte Zeller den rund 150 anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LK Scheibbs.

Viele von ihnen waren auch in ihrer Freizeit zur Kundgebung gekommen. Die anderen kamen während der Arbeitszeit, wobei das Patientenwohl darunter nicht litt. "Das zeigt, wie wichtig dieses Anliegen ist", betonte Rudolf Zeller, der seit 30 Jahren als Betriebsrat im LK Scheibbs tätig ist. So eine fordernde Zeit für das Gesundheitspersonal hätte er aber noch nie erlebt. "Die Leute sind an ihrer Belastungsgrenze angelangt und am Limit ihrer Kräfte - oft sogar schon darüber. Viele wollen die Kollegenschaft jetzt nicht im Stich lassen, aber wenn es keine Aussicht auf Besserung gibt, dann werden sie nach der Krise wohl den Gesundheitsberuf verlassen", ist Zeller überzeugt.

Die Forderungen sind klar: eine Verbesserung und Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem. Einerseits durch mehr Personal, andererseits durch einen leichteren Zugang zur Ausbildung und durch eine bessere Entlohnung. "Die aktuellen Zustände sind nicht mehr tragbar", sagt Zeller.