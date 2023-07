Um ein Jahr verlängert: Schwaighofer bleibt Ärztlicher Direktor

„Oft kommt es anders als man denkt oder plant“, lächelt Erwin Schwaighofer im Gespräch mit der NÖN. „Ja ich hatte ursprünglich geplant, heuer mit Ende Juni in Pension zu gehen und das Amt des Ärztlichen Direktors in jüngere Hände zu übergeben. Aber dann kam die Landesgesundheitsagentur auf mich zu und bat mich, doch noch ein Jahr anzuhängen. Und nachdem ich auch von zu Hause grünes Licht dafür bekommen habe, noch gesund bin und mir die Arbeit auch nach so vielen Jahren noch Spaß macht, habe ich verlängert“, schildert Schwaighofer, der nicht nur ein Jahr länger als Ärztlicher Direktor tätig sein wird, sondern auch weiterhin im Operationssaal stehen wird.

Der 66-jährige Ruprechtshofner ist seit 1985 als Arzt am Landesklinikum Scheibbs tätig und gilt international als Koryphäe im Bereich der Hüft- und Gelenkoperationen. Seit 2005 leitete er den Fachschwerpunkt Orthopädie im LK Scheibbs. Mit Jänner 2017 folgte er interimistisch Friedrich Steger als Ärztlicher Direktor des Klinikums. 2018 kam dann das offizielle Direktorsdekret. Von Juni 2021 bis Jänner 2023 war Schwaighofer als Primar auch Leiter der neuen eigenen Abteilung für Orthopädie und Traumatologie im Landesklinikum Scheibbs. Diese Abteilungsleitung hatte Schwaighofer bereits mit Anfang des Jahres an Primar Niklas Schreiner aus Ybbs übergeben.

Dass es jetzt noch zu keinem Wechsel in der Ärztlichen Führung des Hauses gekommen ist, hat vor allem interne Gründe. Denn ein Auswahl- und Hearingverfahren hat es heuer im Frühjahr gegeben. Doch die ausgewählte Kandidatin hat nach einigen Verhandlungen noch einen Rückzieher gemacht. Und so kam es jetzt zu dieser einjährigen Verlängerung der Ära Schwaighofer, worüber man in Scheibbs (nicht nur im Klinikum) durchaus „happy“ ist.