Scheibbser „Babyflaute“ zu Silvester und am Neujahrstag

Werbung

Matteo Alexander Sabov heißt das Neujahrsbaby 2023 im Landesklinikum Scheibbs. Das zweite Kind von Anne-Michaela und Markus Sabov aus Ybbs erblickte allerdings erst am 2. Jänner um 5.40 Uhr mit 3.650 Gramm und 53 Zentimetern das Licht der Welt. Kurz darauf um 8.57 Uhr folgte mit Liliana Oberforster das zweite Baby im neuen Jahr mit 4.390 Gramm und 52 Zentimetern. Sie ist das erste Kind von Simone Oberforster und Michael Sulzer aus Krummnußbaum.

„Wir sind einfach irrsinnig glücklich und sehr dankbar für die tolle Betreuung hier auf der Geburtenstation im Landesklinikum Scheibbs.“ Timea Nemeth und Siegfried Schernhammer sprechen laut aus, was sich zig Eltern auch 2022 gedacht haben und sicher 2023 wieder denken werden. Die beiden aus der Gemeinde St. Martin-Karlsbach sind am 30. Dezember Eltern ihrer ersten gemeinsamen Tochter Marlies Anna geworden. Diese kam um 8.45 Uhr mit 3.730 Gramm und 50 Zentimetern im LK Scheibbs zur Welt und ist damit eines von drei Altjahresbabys in Scheibbs.

Denn während es am 31. Dezember auf der Geburtenstation in Scheibbs genauso ruhig blieb wie am 1. Jänner, herrschte am 30. Dezember am Vormittag noch „Hochbetrieb“ im Kreißsaal. Um 5.29 erblickte Benedikt Ritzinger mit 3.750 Gramm und 50 Zentimetern als erstes Kind von Melanie und Daniel Ritzinger aus Wieselburg-Land das Licht der Welt. Drei Stunden später kam Marlies Anna Schernhammer, ehe um 10.03 Uhr Carina Geiger ihren Jakob mit 3.850 Gramm und 54 Zentimetern zur Welt brachte. Jakob ist das zweite Baby von Carina Geiger und Alfred Kainz aus Pöchlarn und war insgesamt das 522. Baby, das im Jahr 2022 im Landesklinikum Scheibbs zur Welt kam. Damit gab es 2022 um 19 Geburten mehr als 2021 in Scheibbs.

Insgesamt waren die Mädchen 2022 in der Überzahl. 267 Mädchen stehen 255 Buben gegenüber. Für alle Neugeborenen gab es heuer erstmals selbst gestrickte/-gehäkelte Decken. Edith Siedl hat dazu eine eigene „Sträkelgruppe“ gegründet. „Ebenfalls sehr gut angenommen werden die hochwertigen Bio-Fruchtsäfte, die wir den Eltern zum ersten Anstoßen direkt im Kreißzimmer servieren“, weiß Stationsleiterin Alexandra Wieseneder.

Die geburtenstärksten Tage 2022 waren jeweils mit fünf Geburten der 27. Mai, 15. August, 16. August und 22. November. Der geburtenstärkste Monat war der Juni mit 54 Babys. Mit dem kleinen Simon aus St. Georgen/Leys gab es 2022 auch ein „Christkindl“.

Emma und Jonas sind die beliebtesten Taufnamen

Bei den Vornamen haben Emma (neun Mal) und Jonas (zwölf Mal) die Nase vorn. Auf Platz zwei liegen bei den Mädchennamen Marie, Valerie, Laura und Anna mit je sechs Mal sowie Matthias bei den Burschen (sieben Mal).

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.