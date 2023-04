Landesklinikum Scheibbser Hebammen geben Tipps für den Alltag mit Baby

Lesezeit: 2 Min

Die leitende Hebamme Elfriede König (links) und Hebamme Amanda Wieser (rechts) schmökern im neuen Pixibuch. Im Video (Mitte) stellen sich die Protagonistinnen Beatrice Buchebner, Sabine Gruber und Bettina Schatzeder vor. Foto: Landesklinikum, Karner

D ie Hebammen des Landesklinikums Scheibbs empfehlen eine schonende Aktivierung und Stärkung des Beckenbodens, insbesondere in der ersten Zeit nach der Geburt. Witzige Illustrationen veranschaulichen in einem Video, in einem Pixibuch und auf einem Lesezeichen die Empfehlungen des Hebammenteams.