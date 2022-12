Scheibbser Selbsthilfegruppen: „Profitieren gegenseitig“

Selbsthilfegruppen sind eine wichtige Ergänzung zur medizinischen Betreuung und werden im Landesklinikum Scheibbs aktiv unterstützt. Die Rezertifizierung des Gütesiegels als „selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ basiert auf einer schriftlichen Befragung. Das LK Scheibbs schloss diese erfolgreich ab und verlängerte damit das Gütesiegel für die nächsten vier Jahre.

„Ich freue mich, dass uns und den Selbsthilfegruppen in diesem Rahmen so hohe Anerkennung geschenkt wird. Durch die Zusammenarbeit profitiert das Landesklinikum von den persönlichen Erfahrungen der Erkrankten und die Selbsthilfegruppen profitieren vom Expertenwissen des Klinikums. Ich möchte auch ganz besonders den Leitungen der Selbsthilfegruppen danken, die trotz ihrer eigenen Erkrankung oder der Erkrankung ihres Angehörigen die Gruppen leiten, regelmäßige Treffen organisieren und so anderen betroffenen Menschen Perspektive und Unterstützung geben“, betont Brigitte Leichtfried, Selbsthilfe-Ansprechpartnerin im LK Scheibbs.

Im Rahmen der Gütesiegelverleihung wurden auch jene Selbsthilfegruppen und deren Leitungen geehrt, die ein besonderes Jubiläum feierten. Mit dabei auch drei Gruppen, die mit dem LK Scheibbs kooperieren: die Selbsthilfegruppe für Frauen nach Krebs (Gertraud Fellner, 35-jähriges Bestehen), die Gruppe „Hilfe zur Selbsthilfe“ (Maria Jungwirth, 25 Jahre) und die Selbsthilfegruppe für Schwerhörige (Brigitte Adelswöhrer, 20 Jahre). Insgesamt arbeitet das LK Scheibbs mit sieben Selbsthilfegruppen aktiv zusammen.

