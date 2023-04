Anton Erber: Ein Vierteljahrhundert im Landtag

Es ist seine sechste Periode, für die der seit Sonntag 55-jährige Purgstaller Anton Erber als ÖVP-Abgeordneter im niederösterreichischen Landtag am 23. März angelobt worden ist. „Ich fühle mich ein wenig wie das Mammut im Landtag“, lächelt Erber. Er ist gemeinsam mit dem neuen Zweiten Landtagspräsidenten Gottfried Waldhäusl von der FPÖ der längstdienende aktuelle Abgeordnete im NÖ Landtag.

Dass er in diese XX. Gesetzgebungsperiode mit einem Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ beschreiten wird, damit hat er nach den Wahlen noch nicht gerechnet. „Auch wenn durch das Proporzsystem schon am Wahlabend klar war, dass die FPÖ mit drei Mitgliedern in der Landesregierung sitzen wird. Aber ich hab eigentlich eher mit einer Koalition mit der SPÖ gerechnet, vor allem auch nach dem dortigen Führungswechsel. Nur bei den von der SPÖ eingeforderten Programmpunkten wie der Lkw-Maut auf Landesstraßen oder der Anstellung von Langzeitarbeitslosen konnten wir einfach nicht mitgehen. Das ist zu 180 Grad der falsche Ansatz. Bin ich überzeugt“, sagt Erber, der im Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ doch wichtige und für die Region erfreuliche Punkte eingearbeitet sieht. „Wichtig ist letztendlich, was herauskommt, nicht wer was macht“, sagt Erber.

Er selbst wird in dieser Periode wieder im Sozial- und Gesundheitsausschuss vertreten sein. Im Sozialausschuss soll er wieder den Vorsitz, der bei der ÖVP bleibt, übernehmen. Die offizielle Wahl erfolgt dort aber erst bei der konstituierenden Sitzung am 17. April.

Erber: „Wichtige und erfreuliche Punkte im Übereinkommen“

Ein Auszug der laut Anton Erber für die Region erfreulichen Punkte des Arbeitsübereinkommens von ÖVP/ FPÖ:

Klares Bekenntnis zur und Aufwertung der Lehre; Verbesserung im Sozialversicherungsbereich für Menschen mit Behinderung. Bildung: Bekenntnis zur Sonderschule und Kleinstschulen; Zusammenarbeit bei der Finanzierung der Stützkräfte zwischen Gemeinden und Land.

Echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung; Bekenntnis zur Nachmittagsbetreuung auch durch Tagesmütter/-väter. Gemeinden: Ausbau der elektronischen Amtstafeln; Wahlrechtsänderungen bei Gemeinderatswahlen – Entfall der nichtamtlichen Stimmzettel.

Attraktivierung der Arbeitsbedingungen und Ausbau der medizinischen Versorgung auch im ländlichen Raum. Erber: „Der MRT für Scheibbs ist auch trotz Wechsel bei der LGA-Zuständigkeit von Stephan Pernkopf zu Ludwig Schleritzko eine Forderung, der wir entschieden nachgehen werden.“ Pflege: Bekenntnis zum Pflegegrundsatz „daheim statt stationär2; Ausbau der Kurz- und Übergangspflegeplätze; Teilbarkeit der 24-Stunden-Betreuung Erber: „Dies Forderung ist bei uns im Bezirk entstanden.“

Bekenntnis zum Ausbau des Breitbandes und des Lückenschlusses im Mobilfunknetz im ländlichen Raum; Ausbau der sozialen Betriebshilfen; Förderung nicht nur von Alternativ-Energieanlagen, sondern auch von Speicheranlagen. Soziales: Mobilisierung der Personen für den Arbeitsmarkt; Sozialhilfeempfänger sollen sich in Gemeinschaft einbringen und dadurch wieder eine Struktur im Leben erhalten.

Öffnen der schulischen Sportanlagen für Vereine und Private. Tourismus: „ Die touristische Entwicklung und die Attraktivierung von Lackenhof voranzutreiben, ist im Arbeitsprogramm explizit angeführt“, freut sich Erber.

Schwerpunkt auf Eigentum im Wohnbaubereich und sinnvolle Sanierungen und Renovierungen statt Neubau. Corona: Wichtiger als die Rückzahlungen der Strafen sieht Erber hier den Punkt der psychologischen und finanziellen Unterstützung für Kinder und Jugendlichen, die unter Homeschooling gelitten haben. Stichwort Nachhilfe.

