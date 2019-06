Jedes Jahr wird Ende Juni die niederösterreichische Landesschülervertretung in St. Pölten gewählt. Sie ist die gesetzlich verankerte und gewählte Vertretung der 220.000 Schüler Niederösterreichs und setzt sich aus je acht Vertretern der drei Schultypen AHS, BMHS und BS zusammen.

Die derzeitige Schulsprecherin des BORG Scheibbs, Madeleine Rötzer, kandidiert dieses Jahr mit dem „Team Diversity“.

Die 17-jährige Oberndorferin geht als Listenzweite ins Rennen und will sich dabei für die Rechte der Schüler einsetzen. „Viele Schüler engagieren sich für eine nachhaltige Zukunft unserer Umwelt - was man anhand der aktuellen Klimademonstrationen deutlich erkennen kann. Es ist ihnen jedoch nicht erlaubt, sich innerhalb der Schulzeit offiziell an einem Protest zu beteiligen. Deshalb fordere ich, dass politisches sowie gesellschaftliches Engagement als Entschuldigungsgrund zählen sollte“, erklärt Rötzer.

Schülerrechte, Digitalisierung & Umweltschutz

Sie kandidiert gemeinsam mit 15 anderen jungen Schülervertretern aus Niederösterreich mit dem von der „Aktion kritischer Schüler_innen“ (kurz AKS) unterstützten „Team Diversity“, das sich auf Themen wie Schülerrechte, Digitalisierung in der Schule, Umweltschutz, kostenlose Nachhilfe und Chancengleichheit fokussiert.

„Wir haben mit dem Team Diversity eine sehr starke Gruppe von engagierten Schülervertretern mit starken Forderungen. Durch die Wahl unseres Teams wollen wir die Landesschülervertretung demokratischer machen und Schülervertretungen direkt an ihren Schulen unterstützen und so auch Schulen demokratischer und umweltfreundlicher machen“, weiß der ehemalige Wieselburger Schulsprecher und derzeitige AKS-Landesgeschäftsführer Fabian Schweiger.

Die „Aktion kritischer Schüler_innen“ und die „Schülerunion“ sind die größten Schülervertretungsorganisationen Österreichs. Beide stellen bei der niederösterreichischen Landesschülervertretungswahl ein Team und kämpfen um den Einzug in dieses Gremium.

Insgesamt sind je acht aktive und acht passive Mandate in den Bereichen AHS, BMHS und BS zu vergeben.