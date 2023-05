Landesschülerwettbewerb Polyschüler: Auf zum Landeswettbewerb!

Lesezeit: 2 Min

Nina Solböck und Sarah Schwarzschachner (von links) haben sich für den Wettbewerb am 26. Mai in St. Pölten qualifiziert. Foto: Poly Scheibbs

N icht nur Thomas Teufel aus dem Fachbereich Metall tritt für die Polytechnische Schule beim Landesschülerwettbewerb am 26. Mai an. Nun hat sich auch Nina Solböck aus dem Fachbereich „Handel und Büro“ beim Bezirkswettbewerb in Scheibbs dafür qualifiziert.