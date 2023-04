Beste Moste in Göstling gekürt

Bei der alljährlichen Mostkost der Landjugend Göstling im Pfarrkulturhaus stellten sich insgesamt neuen Teilnehmer mit ihren Produkten den 28 Testern.

Nach der Bewertung durch die Jury stand fest: Den besten Most dieses Jahres lieferte die Famile Familie Blamauer (Lacken). Den 2. Platz sicherte sich die Familie Schrefel (Biobauernhof Orth). Platz 3 ging an Michaela Ertelthalner mit ihren eigens für die Verkostung hergestellten Most. Im Anschluss wurde natürlich mit Most und Jause ausgiebig gefeiert!

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.