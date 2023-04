Bezirk Scheibbs: Wer bekommt Scherpe und Krone?

Im Gasthaus Weginger fand die Bezirksvormostkost statt. Die Jury verkostete die jeweils drei besten Moste aus den Sprengeln Scheibbs, Purgstall, St. Georgen an der Leys, Wieselburg, Steinakirchen und Oberndorf und kürte die fünf besten Moste des Landjugend-Bezirks Scheibbs.

Parallel dazu fand die Wahl der neuen Mostprinzessinnen aus dem Bezirk statt. Vier Teilnehmerinnen bewarben sich um Krone und Scherpe, mit denen sie die nächsten zwei Jahre den LJ-Bezirk repräsentieren dürfen.

Die Verkündung der neuen Mostprinzessin und ihrer Stellvertreterin sowie jene der fünf besten Moste findet am 7. Mai bei der Bezirksmostkost im Hause Heindl in Wieselburg statt (Beginn 10 Uhr mit Festmesse). Bereits am Freitagabend (5. Mai, ab 21 Uhr) lädt die Landjugend zur Magic Most-Party mit DJ Crazy Hias.

