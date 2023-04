Die besten Redner der LJ-Bezirke Scheibbs und Gaming sind gekürt.

„Reden ist Silber – Schweigen ist Gold“ – diese Redewendung widerlegten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Redewettbewerb, den die beiden Landjugend-Bezirke Scheibbs und Gaming parallel im Schliefauhof in Randegg veranstaltet hatten. Die Jury ermitteltet dabei die redegewandtesten Talente der jeweiligen Bezirke.

Im Scheibbser LJ-Bezirk holten sich die ersten Plätze in der Kategorie „Vorbereitete Rede über 18 Jahre“ Verena Schadenhofer aus dem Sprengl Oberndorf sowie in der Kategorie „Vorbereite Rede unter 18 Jahren“ Lena Meyer aus dem Sprengl Purgstall. In der Königsdisziplin des Redens, der Spontanrede, bei der die Mitglieder nur eine Minute Zeit haben, um sich auf ihre zwei- bis vierminütige Rede vorzubereiten, kletterte Bezirksmitglied Kathrin Zehetner aus Purgstall auf den obersten Stockerlplatz.

Im LJ-Bezirk Gaming setzten sich bei der vorbereiteten Rede Matthias Teufel vor Martin Spreitzer (über 18 Jahre) sowie Anita Wieser (unter 18) durch. Wieser durfte sich gleich über einen Doppelerfolg freuen, weil sie auch den Bewerb Spontanrede gewann. Auf den Plätzen landeten Viktoria Lechner und Andreas Ertelthalner.

Besonders aufhorchen ließ eine vierköpfige Mädels-Gruppe aus dem Sprengel Gresten, die mit einem Sketch und einem umgedichteten Lied den Bewerb „Kreatives Sprachrohr“ für sich entschied.

