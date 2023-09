Feierlicher Sommerausklang der LJ Scheibbs

Am Samstag warteten bei der Familie Zulehner Heurigenschmankerl, darunter eine Brettljause, belegte Brote und Most auf die Feiergäste. Bei der musikalischen Umrahmung war an diesem Tag der Name Programm, denn „Die Gasgeber“ sorgten für ausgelassene Stimmung. Auch der Auftritt der Volkstanzgruppe Purgstall, sowie eine abendliche Gipfeldisco waren Highlights des „Summa Heurigen“.

Vergangenen Sonntag ging es dann bei herrlichem Sommerwetter raus in die Natur. Gegrilltes Essen und leckere Mehlspeisen ließen keine kulinarischen Wünsche bei den fleißigen Wanderern offen. Schwung auf den Hof von Familie Zulehner brachten neben der Volkstanzgruppe Wieselburg sowie der Schuhplattler auch die Auftritte von „Bründler Sauhauf'n“ und „Die Waidhofner“.