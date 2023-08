Gemütliches Fest für Groß und Klein in St. Georgen an der Leys

Musik, Volkstanz, dazu gutes Essen und Trinken - das gehört zu einem gelungenen Fest dazu - so auch beim Sommerfest der Landjugend St. Georgen an der Leys. Früher war das Fest als „Boagatn“-Fest im Haus Zehetner bekannt. Seit einigen Jahren wird unter dem Motto „A gmiadlichs Summertagerl“ in der Schneck-Halle gefeiert, die auch heuer wieder bis auf den letzten Platz besetzt war. Als kleines Dankeschön für die Gastgeber gab es Geschenke, überreicht von der Landjugend-Leitung. Neben den Volkstanz-Auftritten unterhielten musikalisch die Böhmischen Freunde und die Kronwildkrainer. Mit einem Kinderprogramm inklusive Hüpfburg war auch für die Unterhaltung der Kinder bestens gesorgt. Auch Bürgermeister Alois Mellmer, Vizebürgermeister Engelbert Halmer und Landjugend-Landesleiter Markus Höhlmüller ließen sich das Fest nicht entgehen.