Bester Most und Mostprinzessinnen werden gekrönt

Insgesamt zwölf Moste standen bei der Mostkost der Landjugend Bezirk Gaming am vergangenen Freitag zur Bewertung. Für die Juroren Helga Leichtfried (Gebietsbäuerin), Matthias Aigner (Mostproduzent), Mostprinzessin Marlene Tazreiter, Michaela Ertelthalner (LJ-Landesbeirätin) und die beiden LJ-Bezirksleiterin Verena Tazreiter und Andreas Ertelthalner keine leichte Aufgabe. „Wir haben uns sehr gefreut über die zahlreichen Verkoster und Ehrengäste, die sich bei Livemusik bestens unterhalten haben“, meint LJ-Bezirksleiterin Verena Tazreiter. Zeitgleich fand auch die neue Mostprinzessinnenwahl statt. Die acht Anwärterinnen stellten dabei ihr Fachwissen unter Beweis. Die Krönung der neuen Mostprinzessinnen sowie die Prämierung der besten Moste Gamings findet beim Mostfest am 4. Juni, ab 11 Uhr, im Meierhof in Perwarth statt.

