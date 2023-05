Auftånzt & Aufg’spüt: Landjugend-Volkstanzfest wieder voller Erfolg

Vollbild

Die Reinsberger Volkstanzgruppe. Die Volkstanzgruppe Lunz am See unter der Leitung von Claudia Helmel und Tobias Schnabl überzeugte die Jury mit fünf Tänzen und einer kurzen schwungvollen Moderation und holte sich in der Kategorie "Bronze" einen ausgezeichneten Erfolg. Die Kothbergtaler Schuhtplattlergruppe aus Lunz am See unter der Leitung von Franz Aigner erreichte beim Bewertungsplattln einen ausgezeichneten Erfolg. In der Kategorie Traditionell zeigten sie den "Buamaschlag" und in der Kategorie Selbstwahl bewiesen sie ihr Können mit dem "Amboss-Plattler" und einer eigenen Kreation, dem "Lunzer Bua". Den besten Volkstanzauftritt in der Kategorie „Gold“ legte die Gruppe Texing-Kirnberg aufs Parkett. Die Volkstanzgruppe Petzenkirchen-Ybbs konnte sich in der Kategorie „Silber“ behaupten. Die Volkstanzgrppe Kürnberg setzte sich in der Kategorie "Bronze" durch. Die Konradsheimer Schuhplattler jubelten über den Sieg.

