Drei mal Gold und ein neuer Landesleiter aus dem Bezirk

Gold für die Landjugend Purgstall (vorne): Anja Bauer, Henikel Stefan, Kathrin Zehetner, Johannes Baumgartner mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Claudia Süssenbacher, Staatssekretärin Claudia Plakolm, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Bernhard Lackner und MEP Alexander Bernhuber. Foto: fotografie@sophiebalber.com, Sophie Balber

Bei der Preisverleihung für die Landjugend Steinakirchen: Anja Bauer, Victoria Halbartschlager, Simon Bruckner, Johannes Baumgartner LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Claudia Süssenbacher, Staatssekretärin Claudia Plakolm, LR Christiane Teschl-Hofmeister, LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Bernhard Lackner und MEP Alexander Bernhuber. Foto: www.sophiebalber.com; fotografie@sophiebalber.com, Sophie Balber

Der Tag der Landjugend markiert das absolute Highlight im Programm der Landjugend Niederösterreich. Knapp 3.000 Mitglieder waren auch heuer wieder mit dabei. Höhepunkt der Veranstaltung war wie immer die Prämierung der Projektmarathon-Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr.

Nach dem traditionellen Wortgottesdienst konnte der scheidende Landesobmann Johannes Baumgartner gemeinsam mit Leiterin Anja Bauer auf ein herausforderndes, aber dennoch erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die beiden ließen zahlreiche Höhepunkte in den Bereichen Bildung, Kultur, Landwirtschaft, Internationales und Sport Revue passieren und bedankten sich für die tolle Arbeit und das Engagement ihrer Mitglieder und Funktionären.

Im Zuge der Generalversammlung wurde Landesobmann Markus Höhlmüller von der Landjugend Purgstall zum neuen Landesobmann gewählt. Nach zwei Jahren als Landesbeirat im Mostviertel darf er nun als Landesobmann der größten Jugendorganisation des ländlichen Raumes vorstehen. Michaela Ertelthalner von der Landjugend Göstling unterstützt das Landesvorstands-Team im Mostviertel auch ein weiteres Jahr.

Markus Höhlmüller von der Landjugend Purgstall ist der neue Landesobmann. Foto: www.sophiebalber.com; fotografie@sophiebalber.com, Sophie Balber

Drei vergoldete Projekte aus dem Bezirk

Highlight der Veranstaltung war die Prämierung der besten Leistungen im Rahmen des Projektmarathons. 87 Gruppen aus allen vier Vierteln des Landes stellten sich im vergangenen Jahr der Herausforderung, 42 Stunden für den guten Zweck zu arbeiten. 33 goldene, 28 silberne und 16 bronzene Auszeichnungen konnten beim Tag der Landjugend vergeben werden. Zehn weitere Gruppen haben erfolgreich teilgenommen. Der Landessieg ging an Leonhofen (Bezirk Melk).

Für den Bezirk Scheibbs konnten die Landjugend-Gruppen aus Lunz am See, Steinakirchen und Purgstall in Summe drei Gold-Prämierungen mit nach Hause nehmen.

Die Lunzer punkteten mit ihrem Projekt „Hüttengaudi - aufkloppt, ausgschenkt, des haut hi“ bei dem sie drei kappbare Hütten, alle drei wurden nach Bergen der Region benannt, herstellten.

Gold gab es auch für das 42-Stunden-Projekt „Rund uman Parkplatz verschönern wir, Schaukostn, Rabattl und a schene Hittn entstehen hier“der Purgstaller. Die Landjugend-Mitglieder gestalteten hier eine Parkplatzanlage neu mit einer Hütte und Pflanzen als Sichtschutz. Auch die Schaufenster am Parkplatz wurden saniert. Die Landjugend Steinakirchen errichtete im Rahmen ihres Projektes „Am Lehrpfad in Wang könnt ihr neues Wissen testen“ Informationstafeln für das landwirtschaftliche Grundverständnis. Dazu kam ein Fahrradständer und Sitzgelegenheiten neben der Sandkiste, welche ein neues Dach bekam.

