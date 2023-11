Landjugend Purgstall: Der Beginn einer neuen Ära

Die Neuwahlen des Vorstandes bildeten heuer den Höhepunkt der Generalversammlung der Landjugend Purgstall, an der insgesamt 69 Mitglieder teilnahmen. Dabei gab es bei den Burschen einen Wachablöse. Nach drei Jahren an der Spitze der Landjugend gab Stefan Henikl das Leiteramt an Tobis Wurzenberger weiter. Bei den Mädels freute sich Lena Greß über die Wiederwahl als Leiterin. Bei der Führung der Landjugend dürfen Kathrin Zehetner und Alexander Wurzenberger die beiden unterstützen. Auf die Finanzen schaut dieses Jahr Simon Tiefenbacher und Amelie Henikl wurde zur Schriftführerin gewählt.