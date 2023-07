Purgstall: Volkstanz und scharfe Sensen

Kaum zu glauben, dass das Volkstanzfest in Zehnbach rund um den Hof von Familie Teufl am vergangenen Wochenende schon sein zehntes Jubiläum gefeiert hat. Zu Gast waren diesmal die Volkstanzgruppen Puchberg, Randegg und Gresten, die trotz Hitze am Sonntagnachmittag eindrucksvoll ihr Können zeigten. Ebenfalls ins Schwitzen kamen die Teilnehmer beim Sensenmäh-Wettbewerb. Nicht jeder war ein Meister in der Kunst, aber die Freude an der Teilnahme und die anfeuernden Fans am Wiesenrand zählten am meisten. Das Fest klang mit einem Konzert der Band Oberkrainer Power aus.

Die Kandidaten des Sensenmäh-Wettbewerbs hatten ein scharfes Auge auf die Konkurrenz. Foto: Karin Katona