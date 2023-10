Scheibbser LJ-Leitungsduo ein weiteres Jahr an der Spitze

Im Gasthaus Scharner in Hendorf (St. Georgen/Leys) hielt die Landjugend Scheibbs am Samstag die alljährliche Generalversammlung ab, der unter anderem auch Stadtpfarrer Anton Hofmarcher und Bürgermeister Franz Aigner beiwohnten. Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr standen auch die Neuwahlen am Programm. Dabei gibt es im sechsköpfigen Vorstand zwei neue Gesichter. Eva Stadler löst Lea Musil als Leiterin-Stellvertreterin ab, Michael Fischer ist statt Johannes Riegler neuer Kassier. Neben Heidemarie Thomasberger und Dominik Fischer als Leiter bestätigten die LJ-Mitglieder auch Andreas Thomasberger als Leiter-Stellvertreter sowie Anna Maria Muthentaler als Schriftführerin.

Dominik Fischer und Heidemarie Thomasberger (Mitte) bleiben ein weiteres Jahr an der Spitze der Landjugend Scheibbs. Am Bild mit den weiteren Vorstandsmitgliedern sowie den Ehrengästen. Foto: LJ Scheibbs