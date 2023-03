Theater-Hit in Oberndorf

Ein Publikumsmagnet war das Theaterstück der Theatergruppe der Landjugend Oberndorf bei den ersten drei Vorstellungen. „Damit man's hat, wenn man's braucht“ ist eine Komödie rund um den vom Pech verfolgten Rauchfangkehrer Morsch. Zuerst ist die Frau dahin, dann der Gerichtsvollzieher da: Rauchfangkehrermeister Morsch hat es nicht leicht. Auch Lehrbub Max fällt von einem Fettnäpfchen ins nächste. Gut, dass Meister Morsch seinen Freund, Bäckermeister Simperl, zur Seite hat. Aber ob das reicht für’s Happy End?

Weitere Vorstellungen am Freitag, 31. März, Samstag, 1. April, jeweils 20 Uhr, sowie am Sonntag, 2. April, 14 Uhr, in der Oberndorfer Burmühle.

