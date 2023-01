Bezirk Scheibbs: Die NÖN fragt - Thema Tourismus

Werbung

1) Was soll das Land beitragen, den Tourismus zu stützen?

2) Welche Schwerpunkte gehören im Ganzjahres-Tourismus in der Region stärker gesetzt?

3) Ist für Sie in Zeiten von Energiekrise und Klimaschutz der Einsatz künstlicher Beschneiungsanlagen gerechtfertigt?

Anton Erber, ÖVP:

1) Ein Engagement des Landes bei Aufstiegshilfen ist unvermeidlich. Wir sind in einem Transformationsprozess (Stichwort Klimaanpassung), wo wir von einer starken Winterabhängigkeit in einen Ganzjahrestourismus gelangen müssen. Wir werden noch ein paar Jahre haben, wo wir ausreichend Umsatz im Winter generieren können, aber Jahre wie aktuell, werden öfter vorkommen und damit für private Betreiber wirtschaftlich schwieriger machen. Um diesen Prozess zu begleiten, bedarf es auch in den kommenden Jahren die Unterstützung des Landes. Auf Betriebsebene muss es gelingen private Betreiber zu ermächtigen, in ganzjährige touristische Angebote investieren zu können – hier vor allem Qualität in der Beherbergung heben.

2) Bewegung – Radfahren, Wandern – Ybbstal- bzw. Erlauftalradweg haben einen Aufschwung gebracht. Aber auch Mountainbike hätte Potenzial, allerdings ist hier die Partnerschaft mit den Grundeigentümern Voraussetzung. Wandern – als Kernkompetenz der Region –, auch hier sind gewartete Wanderwege mit entsprechender Aufbereitung notwendig. Zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus muss es uns gelingen:

die Bedeutung regionaler Produkte auf der Speisekarte zu stärken

die sanft mobile Anreise bzw. vor Ort Mobilität zu sichern – hier haben wir noch ordentliches Potenzial

intakte Kulturlandschaft – mit dem Naturpark Ötscher Tormäuer und dem Wildnisgebiet Dürrenstein haben wir einen unfassbaren Schatz - auch zu erhalten und zu pflegen.

3) Der Energiebedarf, der für Beschneiung und Betrieb von Aufstiegshilfen benötigt wird, liegt bei 1,2 % vom gesamten österreichischen Bedarf. Von der Liftinfrastruktur profitieren aber nicht nur die Betreiber der Lifte, sondern die gesamte Wertschöpfungskette eines Ortes – Gastronomie, Beherbergung, Bäcker, Fleischer, Tischler etc. Große Industriebetriebe werden nicht hinterfragt, da dahinter leicht erkennbar viele hunderte oder tausende Mitarbeiter betroffen sind. Im Tourismus ist es viel kleinteiliger und daher nur im Verbund erkennbar, dass doch auch sehr viele Menschen und Familien betroffen sind. Also ein klares Ja mit dem Ziel, grüne Energie zum Einsatz zu bringen.

Andreas Danner, SPÖ:

1) Das Land muss seiner Verantwortung nachkommen und Anschubfinanzierung und Investitionen für touristische Infrastrukturen zB. Mendlingtal, Bergbahnen aber auch Wanderwege, Mountainbikestrecken etc. leisten. Die Bettenstruktur von privaten Anbietern soll bestmöglich unterstützt werden, dazu gehören funktionierende Rahmenbedingungen der Destinationsarbeit im Marketingbereich. Es braucht Strukturen, die die Selbstbestimmung der VermieterInnen und BetreiberInnen unterstützen.

2) Man ist gerade im Sommer auf einem guten Weg, naturnaher Tourismus zu stärken. Unser Bezirk bietet von Wanderausflugszielen über den Lunzersee bis zum Mendlingtal sehr viele Naturschönheiten. Mit den zwei Bergbahnen Ötscher und Hochkar bedient man zwei Gipfelerlebnisse. Um die Gästefrequenz noch zu erhöhen, wird es eine Angebotserweiterung der beiden Ausflugsziele geben müssen. Nicht zu vergessen ist, die Entwicklung und Modernisierung der Winterinfrastruktur. Nur mit einem guten Winterangebot und einem guten Sommerangebot wird man die Auslastung der Bettenstruktur steigern können und wichtige Investitionen ankurbeln können.

3) Ein Skibetrieb ohne Beschneiung ist nur bedingt möglich .Meiner Meinung nach sollten die Betriebe für Energiesicherheit in grünen Strom investieren, um den Betrieb zu gewährleisten. Man sollte nicht vergessen, dass sehr viele Nächtigungen und Besucher aber auch Arbeitsplätze und Existenzen am Betrieb der Skigebiete hängen.

Reinhard Teufel, FPÖ:

1) Natürlich braucht es der Unterstützung durch das Land. Schon jetzt ist ja das Land an Ötscherliften und Hochkar beteiligt, und viele erfolgreiche Tourismusprojekte bedurften schon bisher der finanziellen Hilfe des Landes. Ich denke nur an das 2021 eröffnete „Haus der Wildnis“ in Lunz, die Landesausstellung „ÖTSCHER:REICH – die Alpen und wir“ im Jahr 2015 und andere mehr. Auch für den dringend notwendigen Ausbau des Glasfasernetzes im Bezirk brauchen wir das Land. Infrastrukturprojekte, Straßensanierungen, der öffentliche Verkehr und der Ausbau von Busverbindungen laufen alle übers Land. Auch Schulen sind weitgehend Landessache. Ja, das Land muss und soll sich stärker einbringen. Vor allem, was die Infrastruktur anbelangt. Denn ohne passende Infrastruktur kann sich auch der Tourismus im Bezirk Scheibbs in den kommenden Jahren nicht weiterentwickeln.

2) Das Bestehende gehört erhalten und sinnvoll ergänzt. Stichwort: Lackenhof und Hochkar als Wintersportzentren. Man könnte nach Muster des „Haus der Wildnis“ in Lunz einen Sternenpark im Süden des Bezirks errichten oder die bestehende Infrastruktur etwa am Messegelände Wieselburg stärker bespielen.

3) Ja, natürlich. Ohne künstliche Beschneiung wird eine Tourismusregion wie unser Bezirk in Zeiten des Klimawandels nicht mehr auskommen. Energiekrise und Klimaschutz dürfen nicht zu Totschlagargumenten werden, eine vernünftige Güterabwägung ist auch hier vonnöten. Es geht schließlich auch um Arbeitsplätze, an denen das Schicksal ganzer Familien hängt. Wenn wir nur den Klimaschutz in den Vordergrund stellen, müssten wir auch die energieintensive VOEST in Linz zusperren oder – um im Bezirk zu bleiben – die erfolgreiche Firma Welser auffordern, ihre Produktion einzustellen. Hier ist die FPÖ klar dagegen. Arbeitsplätze sichern schließlich auch Wohlstand und sozialen Frieden.

Christian Müller, Grüne:

1) Ich denke es muss eine Mischung werden. Die Projekte und Ideen müssen aus der Region kommen. Es sollten Sich alle Gemeinden mit den TouristikerInnen an einem Arbeitskreis beteiligen, um nachhaltige Ideen und Konzepte zu entwickeln. Natürlich wären hier Mitgestaltung und Finanzierung von übergeordneten Stellen wie dem Land Niederösterreich nötig. Man muss sich aber bewusst werden, dass die Klimakrise auch vor dem Bezirk Scheibbs nicht Halt macht. Die Winter werden schneeärmer, von einer „Schneegarantie“ sind wir weit entfernt.

2) Der Tourismus muss einen Mehrwert für die Bevölkerung bringen und er muss von der Bevölkerung gewünscht werden. Wenn dies der Fall ist und auch von der Gastronomie getragen werden kann, müssen wir uns hier der Klimakrise anpassen und können das Gästeangebot erweitern: Ausbau von Klettersteigen, Berglauf, Mountainbike, Klettersteige, Langlaufzentrum, Schitouren, Familienrodelbahn und vieles mehr, also ein Ötscher(Scheibbs)-Erlebnis für Alt und Jung! Hier würde ich auch den oben genannten Arbeitskreis in der Pflicht sehen. Je schneller wir das schaffen, umso mehr Wettbewerbsvorteil haben wir und erhalten uns Wertschöpfung in der Region. Ganzjahrestourismus bietet auch die Chance, dass man statt Saisonarbeitskräfte qualitativ bessere Arbeitsplätze für Menschen aus der Region schafft.

3) Wohl die schwierigste Frage. Die Bilder der weißen Sli-Strecken auf grünen Bergen sollten jedem zu denken geben. Kann das fürs Klima, ökologisch und wirtschaftlich Sinn ergeben? Wir werden dazu angehalten, Energie zu sparen und gleichzeitig verbrauchen die 33.000 Schneekanonen in Österreich bis zu 290 Gigawattstunden was einen Energieverbrauch von 67.500 Einfamilienhäusern im Jahr entspricht. Ich hoffe das sich hier die Vernunft der Verantwortlichen durchsetzt, die Schneekanonen nicht anzuwerfen, wenn in zwei Tagen eine Warmwetterfront vorhergesagt wird.

Reinhard Ekker, NEOS:

1) Tourismus ist in vielen Gemeinden des Bezirks ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und eine Lebensgrundlage für die Menschen. Diese Lebensgrundlage ist zuletzt durch den Arbeitskräftemangel aber gehörig in Schieflage geraten. Bundes- und Landesregierung sind gefragt, diese Mangelerscheinung durch entsprechende Maßnahmen zu bekämpfen. So müssen die Lohnnebenkosten sinken, um Betriebe zu entlasten und höhere Gehälter zahlen zu können. Darüber hinaus muss die Lehre attraktiver gestaltet werden, um am Arbeitsmarkt in Mangelberufen für Nachwuchs zu sorgen. Denn bleiben die Fachkräfte aus, fallen auch die Angebote in den Tourismusgemeinden weg – vom Wirtshaus über den Nahversorger bis hin zum Einzelhandel.

2) Es braucht einen nachhaltigen Ganzjahres-Tourismus, der ressourcenschonend unseren wunderschönen Bezirk in den Vordergrund stellt – vom Winter- über den Wander- bis hin zum Badetourismus. Wenn wir den Fokus auf die umliegende Natur legen, können wir auch hier wichtige Schritte für einen zukunftsträchtigen Weg des Tourismus setzen. Ein Grund mehr, auch in der Politik Tempo bei den Maßnahmen gegen den Klimawandel zu machen.

3) Die künstliche Beschneiung ist ein Symptom der Klimakrise. Deshalb braucht es deutlich mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, um auch die Tourismusregionen nachhaltiger und ressourcenschonender aufzustellen. In Zukunft gilt es, auf neue Tourismuskonzepte zu setzen, um nicht von einer einzigen Sparte – in dem Fall dem Schneetourismus – abhängig zu sein. Denn auf absehbare Zeit wird es unter 1.500 Metern auch im Winter keine Schneesicherheit mehr geben.

