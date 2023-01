ÖVP Bezirk Scheibbs: 14 Kandidaten kämpfen mit Erber

Werbung

„Durchstarten für den Bezirk Scheibbs“, lautete das Motto am Sonntagvormittag im Musium Reinsberg. Die ÖVP präsentierte dabei ihr Team mit Spitzenkandidaten Anton Erber für die Landtagswahl am 29. Jänner. Starke Rückendeckung erhielt er dabei von Bundesministerin Klaudia Tanner und Landesrätin Christiane Teschl Hofmeister und den Gemeindevertretern. „Toni ist mein Lehrmeister in Sachen Soziales und Mister Mindestsicherung“, betonte Teschl-Hofmeister und bedankte sich bei Erber für die gute Zusammenarbeit. „Manchmal nervt er mich, aber das ist gut so, denn nur so bringen wir was weiter“, meint Teschl-Hofmeister und verweist auf die Neuerungen in der Pflegekraftausbildung und auf die Erber-Idee von der Teilbarkeit der 24-Stunden-Betreuung.

„Die Stimmung bei uns ist gut. Jetzt heißt es nur mehr, diese Stimmung in die Wahlzelle zu bringen. Wir haben etwas weitergebracht und das lassen wir uns von niemanden schlechtreden“, zeigt sich Teschl-Hofmeister kampfbereit. Denn besonders in Zeiten der Unsicherheit ist Stabilität besonders wichtig, ergänzte Bundesministerin Tanner.

Stabilität, mit der Anton Erber den Bezirk in die Zukunft führen möchte: „Wir müssen die Leute in die Zukunft tragen und für etwas eintreten, was Sinn macht, besonders für die nächste Generation. Ich kann rennen wie ein Wagerlhund, aber alleine pack ich das nicht“, richtet er die helfenden Worte an alle anwesenden Parteimitglieder und Gäste im Saal.

